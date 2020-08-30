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30 августа,
2020
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60 новых случаев COVID-19 в Томской области. Один человек умер

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В воскресенье, 30 августа, в Томской области зарегистрировано 60 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 73-х человек, один умер.


Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 21-го пневмония, у 19-ти признаки ОРВИ, у 20-ти человек инфекция протекает бессимптомно.


В обсерваторе под Томском находится один человек.


Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции одного человека. Инфекция осложнялась двусторонней полисигментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, онкологическим заболеванием. Также пациент входил в группу риска по возрасту.


За весь период в Томской области установлены 5596 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 4681, умерших 67.

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