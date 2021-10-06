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60 наркопеченек изъяли полицейские при поддержке отряда специального назначения «Гром» в Томске

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Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний житель областного центра, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, сообщает пресс-служба ведомства.

 При досмотре подозреваемого, помимо свёртков с наркотическим средством растительного происхождения, полицейские обнаружили кондитерские изделия с «секретом» – 60 штук печенья, содержащих марихуану.

По версии полиции, запрещённые вещества предназначались для последующего сбыта через тайники-закладки посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Следователями СЧ СУ УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30, ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В отношении наркокондитера избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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