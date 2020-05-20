60 млн рублей выделят на оплату комуслуг малому и среднему бизнесу из облбюджета

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации. На это из бюджета региона выделят 60 миллионов рублей.
Получателями компенсации могут стать около 1200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с распоряжением администрации Томской области от 18 марта 2020 № 156-ра.
«К тому же эта компенсация сможет поддержать и ресурсоснабжающие организации, не допустить срывов в подготовке к отопительному сезону», – подчеркнул Сергей Жвачкин.
Поддержка из регионального бюджета адресована большей частью частным предприятиям сферы услуг: кинотеатрам, гостиницам, заведениям общепита, фитнес-залам и культурно-развлекательным центрам.
Требования к получателям компенсации:
– субъект должен быть включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;
– зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Томской области;
– не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
– заработная плата наемных работников – не ниже МРОТ с учетом районного коэффициента (в Томске 15 700 рублей – прим. ред.);
– субъект МСП должен сохранить до 01.06.2020 включительно среднесписочную численность занятых на уровне не менее 90 % фактически сложившейся по состоянию на 01.04.2020;
– максимальный объем финансовой поддержки одному субъекту МСП (группе лиц) не более 300 000 рублей.
Предприниматели могут подать заявки на компенсацию через центр «Мой бизнес» (справки по телефону 901-000) или цифровую платформу Томской области https://biz.tomsk.life/ в удаленном режиме. Сделать это можно будет с 1 июня.
Подробнее об условиях получения компенсации смотрите здесь.