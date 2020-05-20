60 млн рублей выделят на оплату комуслуг малому и среднему бизнесу из облбюджета

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин решил компенсировать малому и среднему бизнесу расходы на коммунальные услуги в собственных и арендуемых помещениях за период самоизоляции, сообщает пресс-служба обладминистрации. На это из бюджета региона выделят 60 миллионов рублей.





Получателями компенсации могут стать около 1200 предприятий, деятельность которых временно приостановлена в соответствии с распоряжением администрации Томской области от 18 марта 2020 № 156-ра.