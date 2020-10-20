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20 октября,
2020
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60 млн планирует выделить мэрия Томска на покупку техники для «САХов» в 2021 году

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Мэрия Томска заложила в бюджете Томска 60 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХа» и «Спецавтохозяйства». Депутаты в рамках заседании комитета по городскому хозяйству выступили за сокращение этой статьи расходов.

60 млн планирует выделить мэрия Томска на покупку техники для «САХов» в 2021 году

«На сегодняшний день в «Спецавтохозяйстве» практически 40 % техники выслужили свой гарантийный срок эксплуатации. Мы тратим больше средств на ремонт, чем на их эксплуатацию. Поэтому необходимо этот состав менять. Закупаем три единицы техники для «ТомскСАХ» и три единицы техники для «Спецавтохозяйства», — сказал заммэра Вячеслав Черноус.


Вячеслав Черноус уточнил, что для «ТомскСАХа» необходимо закупить грейдеры и бульдозер, а для САХа мусоровозы и уплотнители.


Часть депутатов предложила не выделять деньги из бюджета на покупку техники для регионального оператора. 


«Мы бились в конкурсе, растолкали частников, чтобы победило «Спецавтохозяйство». Теперь же сами покупаем мусоровозы», — отметил Максим Резников.


С ним оказался солидарен и Андрей Фатеев.


«В других территориальных группах частники занимаются обслуживанием, и почему-то муниципалитеты им не покупают мусоровозы. Мало того, в территориальную группу, которую обслуживает САХ, входят Томск и Томский район. Мы покупаем же им мусоровозы, хотя непонятно, с какой радости», — сказал Фатеев.


По итогам комиссии депутаты внесли это предложение в протокольное поручение. Окончательное решение будет принято позже.


Добавим, что раньше «Спецавтохозяйство» было единой структурой, однако позже было преобразовано в две организации. САХ стал региональным оператором, а потому отвечает за уборку мусора в Томске и Томском районе. «ТомскСАХ» занимается уборкой улиц. 

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