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28 мая,
2020
12
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Новости

Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Пожар произошел утром в томском торговом центре «Город», расположенном на улице Герцена. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник.

Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

«В сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении спасателям пришлось работать в специальном снаряжении. Пожар был ликвидирован в 08:36 на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель и отделка стен. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.


В МЧС отмечают, что в ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и более 60 человек.

Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС

В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» торгового центра «Город» говорится, что сегодня, 28 мая, ТЦ работать не будет.


«Внимание! 28 мая ТЦ «Город» не работает. Уважаемые посетители! Сегодня торговый центр не будет работать в связи с происшествием в соседней части здания. Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы ТЦ мы сообщим Вам дополнительно», — говорится в сообщении.

Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов
Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото
Фото: Александр Сакалов

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