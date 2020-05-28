Торговый центр «Город» не будет работать из-за пожара. Фото

Пожар произошел утром в томском торговом центре «Город», расположенном на улице Герцена. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Так как пожар произошел в нерабочее время, в здании находился только охранник.
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
«В сильно задымленном токсичными продуктами горения помещении спасателям пришлось работать в специальном снаряжении. Пожар был ликвидирован в 08:36 на площади 200 квадратных метров. Горели текстильная продукция, мебель и отделка стен. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В МЧС отмечают, что в ликвидации пожара было задействовано 20 единиц техники и более 60 человек.
Фото: предоставлено пресс-службой областного МЧС
В официальной группе в соцсети «ВКонтакте» торгового центра «Город» говорится, что сегодня, 28 мая, ТЦ работать не будет.
«Внимание! 28 мая ТЦ «Город» не работает. Уважаемые посетители! Сегодня торговый центр не будет работать в связи с происшествием в соседней части здания. Приносим извинения за доставленные неудобства. О возобновлении работы ТЦ мы сообщим Вам дополнительно», — говорится в сообщении.