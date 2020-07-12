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12 июля,
2020
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59 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки коронавирус в Томской области подтвердился еще у 59 человек. Здоровыми по результатам контрольных ПЦР-тестов признаны 32 человека.


Из вновь заболевших COVID-19 у 21 пневмония, у 14 признаки ОРВИ, у 24 инфекция протекает бессимптомно, уточняет пресс-служба обладминистрации.


Таким образом, в регионе коронавирус выявлен у 2974 человек. Вылечились 1673 жителя Томской области. Скончались, по официальным данным, 23 человека.


В обсерваторах под Томском находится 61 человек.

За последние сутки проведено 322 тыс. тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.07.2020 остаются 277 702 человека.

Всего COVID-19 выявлен у 727 162 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 501 061 человека.


За весь период в России от коронавируса скончались 11 335 человек.

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