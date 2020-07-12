59 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки
За сутки коронавирус в Томской области подтвердился еще у 59 человек. Здоровыми по результатам контрольных ПЦР-тестов признаны 32 человека.
Из вновь заболевших COVID-19 у 21 пневмония, у 14 признаки ОРВИ, у 24 инфекция протекает бессимптомно, уточняет пресс-служба обладминистрации.
Таким образом, в регионе коронавирус выявлен у 2974 человек. Вылечились 1673 жителя Томской области. Скончались, по официальным данным, 23 человека.
В обсерваторах под Томском находится 61 человек.
За последние сутки проведено 322 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 12.07.2020 остаются 277 702 человека.
Всего COVID-19 выявлен у 727 162 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 501 061 человека.
За весь период в России от коронавируса скончались 11 335 человек.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?