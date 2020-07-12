59 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Томской области за сутки

За сутки коронавирус в Томской области подтвердился еще у 59 человек. Здоровыми по результатам контрольных ПЦР-тестов признаны 32 человека.





Из вновь заболевших COVID-19 у 21 пневмония, у 14 признаки ОРВИ, у 24 инфекция протекает бессимптомно, уточняет пресс-служба обладминистрации.





Таким образом, в регионе коронавирус выявлен у 2974 человек. Вылечились 1673 жителя Томской области. Скончались, по официальным данным, 23 человека.





В обсерваторах под Томском находится 61 человек.