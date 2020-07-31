59 случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписаны 58 человек, двое пациентов скончались.
С начала пандемии COVID-19 диагностирован у 4150 жителей Томской области. Выздоровел 2651 человек. Скончались 36 пациентов.
Ранее губернатор Томской области продлил режим самоизоляции до 31 августа.
«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений. Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут», — сказал губернатор.
В настоящее время коэффициент распространения инфекции вновь выше единицы.
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