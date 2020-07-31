Добрые новости
31 июля,
2020
Новости

59 случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

59 случаев коронавируса подтверждено в Томской области за сутки. Выписаны 58 человек, двое пациентов скончались.


С начала пандемии COVID-19 диагностирован у 4150 жителей Томской области. Выздоровел 2651 человек. Скончались 36 пациентов.

Ранее губернатор Томской области продлил режим самоизоляции до 31 августа. 


«Несмотря на стабильную ситуацию в нашей области, она может резко ухудшиться, если мы полностью выйдем из режима ограничений. Главные ограничения – это обязательный масочный режим в транспорте, в магазинах, торговых центрах и других закрытых людных местах, а также дезинфекция рук и самоизоляция для людей группы риска. Эти ограничения были и будут», — сказал губернатор. 


В настоящее время коэффициент распространения инфекции вновь выше единицы.

ПОДДЕРЖИ ТВ2

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.