59 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13-ти человек, у 31-го есть признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 911 973 человек.



Также за сутки зафиксирован 71 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 19 489 человек.





Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.09.2020 остаются 242 287 человек.





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