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21 сентября,
2020
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59 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Врачи подтвердили 59 случаев заболевания коронавирусом за сутки в Томской области. Выписали 24 человека. 

Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 13-ти человек, у 31-го есть признаки ОРВИ, у 15-ти – пневмония.


В обсерваторах находятся 53 человека.


Таким образом в Томской области установлены 6834 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 5 578. 

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 1 109 595 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 911 973 человек. 
 
Также за сутки зафиксирован 71 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 19 489 человек.


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.09.2020 остаются 242 287 человек.  


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