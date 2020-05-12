59 из 62: в Томске стартовало рейтинговое голосование по объектам благоустройства 2021-2022 года

На сайте городской администрации стартовало онлайн-голосование, в ходе которого томичи сформируют планы благоустройства города на 2021-2022 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Голосование доступно по ссылке и продлится до 31 мая.

«Мнение горожан определяет будущий облик Томска. Вместе мы благоустраиваем территории, не только включенные в традиционные туристические маршруты, но и расположенные на окраинах», — отметил мэр Томска Иван Кляйн.





С разбивкой по районам в онлайн-бюллетень включено 62 территории, проголосовать можно за неограниченное количество объектов. Принять участие в голосовании могут томичи старше 14 лет. По итогам отбора будет сформирован перечень из 59 объектов. Кроме того, будет продолжено благоустройство пространств, которые были отобраны ранее.





В частности, предлагают благоустроить территории нескольких городских озер — Мавлюкеевского, Зырянского, Кухтеринского, создать парк «Звездный» и «Парк ученых» в мкр. Наука, обустроить общественные пространства в д. Лоскутово, пос. Старо-Карьерный на ул. Смирнова и в пер. Баранчуковском, на ул. Мичурина, Лазарева, Ивановского. Обручева, в мкр. Спичфабрика, в лесопарке Солнечном и во многих других удаленных районах.





Познакомиться с дизайн-проектами общественных пространств, участвующих в онлайн-голосовании, можно на сайте .









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