580 детей-льготников отдохнут на зимних каникулах в лагерях Томской области

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области приобрел 580 льготных путевок для отдыха и оздоровления детей во время зимних каникул, сообщает пресс-служба областной администрации.

Часть путевок предназначена для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации — из малоимущих семей, сирот, подростков, которые состоят на учете в комитетах по делам несовершеннолетних. Детям этих категорий раз в год путевка выделяется бесплатно. За их получением родители и опекуны уже сейчас могут обращаться в центры социальной поддержки населения по месту жительства семьи.

Контактные телефоны центров соцподдержки:

— Октябрьский район — 8 (3822) 683-763;

— Советский район — 8 (3822) 714-010;

— Ленинский район — 8 (3822) 904-729;

— Кировский район — 8 (3822) 432-567.

Еще 290 из 580 путевок предназначены для детей, нуждающихся в санаторно-курортном оздоровлении. Они оплачиваются родителями частично, в зависимости от дохода семьи. Документы примут многофункциональные центры по месту жительства.