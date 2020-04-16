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16 апреля,
2020
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58 укусов клещей зарегистрировали за последние 7 дней в Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

65 укусов клещей зарегистрировали в Томской области с начала эпидсезона. За последние семь дней прирост составил 58 присасываний. 

58 укусов клещей зарегистрировали за последние 7 дней в Томской области

Как рассказал журналистам глава отдела эпиднадзора томского управления Роспотребнадзора Андрей Рудиков, нынешний сезон клещевых инфекций — самый ранний за последние пять лет. По прогнозам паразитологов, эпидсезон будет таким же, как эпидсезон 2019 года.

Первое присасывание было зарегистрировано немного раньше, чем в прошлом году, 15 марта. На сегодняшний день зарегистрировано 65 присасываний, — рассказал Андрей Рудиков. — Если на прошлой неделе всего лишь шесть случаев, то за последние семь дней зарегистрировано 58 новых присасываний. Это нормальная ситуация.

Рудиков добавил, что 50 из 65 укусов зарегистрированы в лесопарковых зонах Томска и на дачных участках.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом году в Томской области зарегистрировано 23 тысячи случаев укуса клещей. В трех случаях пострадавшие скончались от клещевого энцефалита: два слишком поздно обратились за медпомощью, а у третьего был ВИЧ.

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