58 укусов клещей зарегистрировали за последние 7 дней в Томской области

Первое присасывание было зарегистрировано немного раньше, чем в прошлом году, 15 марта. На сегодняшний день зарегистрировано 65 присасываний, — рассказал Андрей Рудиков. — Если на прошлой неделе всего лишь шесть случаев, то за последние семь дней зарегистрировано 58 новых присасываний. Это нормальная ситуация.