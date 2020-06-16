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16 июня,
2020
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Новости

56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Томской области за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 56 жителей региона. Общее число жителей, у которых обнаружили COVID-19, с периода начала пандемии достигло 1370 человек.


Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 25 человек. Всего лечение в стационарах проходят 462 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек: 12 подключены к аппаратам ИВЛ девять на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной), пять пациентов на масочной подаче кислорода.

За сутки ПЦР-тесты показали выздоровление 40 человек. Общее число выздоровевших пациентов достигло 648 человек.


В обсерваторах на 14-дневной самоизоляции находятся 11 человек.

56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

Всего в стране коронавирус обнаружен у 545 458 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 294 306 человек. Под медицинским наблюдением на 16 июня остаются 312 тыс. 707 человек. За последние сутки проведены 234,2 тыс. тестов на коронавирус.


За весь период в России от коронавируса скончались 7 284 человек.


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