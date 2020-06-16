56 случаев коронавируса подтвердили в Томской области за сутки

В Томской области за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 56 жителей региона. Общее число жителей, у которых обнаружили COVID-19, с периода начала пандемии достигло 1370 человек.





Из вновь заболевших с симптомами ОРВИ и пневмонией госпитализированы 25 человек. Всего лечение в стационарах проходят 462 пациента с коронавирусной инфекцией. В кислородной поддержке нуждаются 17 человек: 12 подключены к аппаратам ИВЛ девять на инвазивной вентиляции легких, трое на неинвазивной), пять пациентов на масочной подаче кислорода.

