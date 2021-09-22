56 миллионов рублей налогов: приставы арестовали у компании 12 грузовиков из-за долгов

Организация, которая предоставляет услуги грузоперевозок на нефтяных месторождениях, задолжала 56 миллионов рублей налоговых платежей. Так как предприятие не оплатило долг в добровольный срок, приставы арестовали у нее 12 единиц техники, сообщает пресс-служба УФССП России по Томской области. Теперь компании необходимо дополнительно внести более 1 миллиона рублей исполнительского сбора в бюджет страны.

Чтобы взыскать налоговые платежи, судебные приставы обратили взыскание на расчетные счета организации. Кроме того, оказалось, что перед предприятием за оказанные услуги имеют долги партнеры, поэтому было вынесено постановление об обращении взыскания на дебиторскую задолженность. Это сократило долг организации на 12 миллионов рублей.

Поскольку организация имеет парк техники, в том числе несколько десятков грузовых автомобилей, в отношении транспорта запретили совершать регистрационные действия в ГИБДД, а также было арестовано 12 единиц техники. Их предварительная оценка — 20 миллионов рублей.

Еще несколько автомобилей находятся на месторождении в ХМАО, куда будет направлено соответствующее поручение об аресте. При этом сохраняется вероятность того, что налоги полностью будут оплачены за счет партнеров организации, имеющих перед ней задолженность.