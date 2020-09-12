55 случаев коронавируса выявили в Томской области за сутки

​За весь период в Томской области установлено 6319 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 5132, умерших 75.

Из заболевших COVID-19 за сутки у 14-ти признаки ОРВИ, у 18-ти пневмония, 23 человека не имеют симптомов заболевания.

Врачи подтвердили коронавирус ещё у 55 жителей Томской области. Вылечились за сутки 23 жителя региона.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом отмечает, что скорость распространения эпидемии в Томской области снизилась.





​«Тем не менее, Томская область все еще остается на 2-м месте в тройке «антилидеров» СФО с самым высоким процентом прироста заболевших. Эту позицию регион поделил с Хакасией. За неделю регион предолел порог в 6 000 заболевших», — говорится в сообщении центра.





Среди сибирских регионов антилидерство делят Кузбасс и Республика Алтай.





Самый низкий прирост заболеваемости по-прежнему демонстрирует Республика Тыва, возглавляя самые благополучные субъекты СФО. Здесь прирост не меняется уже несколько недель — 2%.





Средний темп прироста заболевших COVID-19 в регионах Сибири остаётся на прежнем уровне 0,6% в день.