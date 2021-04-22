55 минут: урбанисты проверили сколько займет дорога от нового кампуса до ТГУ

Студенческий кампус, в котором разместятся 20 тысяч студентов из всех вузов Томска, будет построен на левом берегу Томи, заявил глава Томской области Сергей Жвачкин на открытии съезда главных архитекторов РФ в 2019 году. «Мы соединим два берега вантовым пешеходным мостом, который будет совсем рядом с коммунальным», — говорил тогда губернатор.
Среди аргументов за строительство студенческого кампуса на левом берегу была пешая доступность до вузов города. Предполагалось, что добраться до университетов можно будет через вантовый крытый мост за 20-30 минут.
Автор проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков и создатель группы «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин решили проверить сколько займет реального времени путь от шашлычки «Гоар», рядом с которой должен расположиться новый кампус, до главного корпуса ТГУ.
Спойлер - дорога заняла 55 минут, экспериментаторы изрядно устали, преодолев 4 км пути. Жаль, что инициаторы строительства кампуса на левом берегу ректор ТГУ Эдуард Галажинский и губернатор Сергей Жвачкин не участвовали в эксперименте вместе с урбанистами.