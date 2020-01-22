Добрые новости
22 января,
2020
1
фото
Новости

54 пространства благоустроят в Томской области в 2020 году

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

54 общественных пространства будет благоустроено в Томской области в 2020 году. На это из бюджетов всех уровней выделено 441,3 миллиона рублей. На благоустройство дворов выделят 80 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.


«При распределении субсидии мы оценили показатели всех муниципалитетов за 2019 год. Лидеры — Стрежевой, Северск, Парабельский, Верхнекетский районы, Томск, Кедровый. Они получат увеличенную субсидию. Отстающие — Чаинский, Зырянский районы, им выделено меньше средств», — рассказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

54 пространства благоустроят в Томской области в 2020 году
Фото: администрация Томской области

Ранее власти региона добивались возвращения благоустройства дворов в программу нацпроекта. В 2019 году деньги на их благоустройство не выделялись. Изначально, согласно условиям программы, ремонт дворов в рамках нацпроекта возможен только при наличии софинансирования. За этот период в Томске благоустроили больше ста дворов.


В 2020 году межведомственная комиссия приняла решение использовать средства для обустройства 40 дворов в шести городах: Томске, Северске, Стрежевом, Колпашеве, Асине и Кедровом.


«Есть понятие индекса качества городской среды. По нацпроекту он должен расти ежегодно. Мы планируем этого достичь, в том числе за счет благоустройства дворов, — сказал Евгений Паршуто. — Таким образом, всего на благоустройство в 2020 году мы направим почти полмиллиарда рублей».


Также в наступившем году продолжится реализация проекта «ЭкоКедр» в городе Кедровом, который в 2019 году стал одним из победителей всероссийского конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. На эти цели город получил из федерального бюджета 40 млн рублей.


На конкурс 2020 года от Томской области отправятся три заявки: проект обустройства Центрального бульвара в Колпашеве, Городского сада в Асине и проект благоустройства исторического центра села Нарым. Все проекты разработаны Центром развития городской среды Томской области.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ:


Власти добиваются возвращения дворов в федеральную программу благоустройства
«Три года добиваемся ремонта во дворе»: томичи обратились к Владимиру Путину

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.