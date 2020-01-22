54 пространства благоустроят в Томской области в 2020 году

«При распределении субсидии мы оценили показатели всех муниципалитетов за 2019 год. Лидеры — Стрежевой, Северск, Парабельский, Верхнекетский районы, Томск, Кедровый. Они получат увеличенную субсидию. Отстающие — Чаинский, Зырянский районы, им выделено меньше средств», — рассказал замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.

54 общественных пространства будет благоустроено в Томской области в 2020 году. На это из бюджетов всех уровней выделено 441,3 миллиона рублей. На благоустройство дворов выделят 80 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Ранее власти региона добивались возвращения благоустройства дворов в программу нацпроекта. В 2019 году деньги на их благоустройство не выделялись. Изначально, согласно условиям программы, ремонт дворов в рамках нацпроекта возможен только при наличии софинансирования. За этот период в Томске благоустроили больше ста дворов.





В 2020 году межведомственная комиссия приняла решение использовать средства для обустройства 40 дворов в шести городах: Томске, Северске, Стрежевом, Колпашеве, Асине и Кедровом.





«Есть понятие индекса качества городской среды. По нацпроекту он должен расти ежегодно. Мы планируем этого достичь, в том числе за счет благоустройства дворов, — сказал Евгений Паршуто. — Таким образом, всего на благоустройство в 2020 году мы направим почти полмиллиарда рублей».





Также в наступившем году продолжится реализация проекта «ЭкоКедр» в городе Кедровом, который в 2019 году стал одним из победителей всероссийского конкурса благоустройства в малых городах и исторических поселениях. На эти цели город получил из федерального бюджета 40 млн рублей.





На конкурс 2020 года от Томской области отправятся три заявки: проект обустройства Центрального бульвара в Колпашеве, Городского сада в Асине и проект благоустройства исторического центра села Нарым. Все проекты разработаны Центром развития городской среды Томской области.