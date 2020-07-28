53 жителя Томской области заболели коронавирусом за сутки. Еще один пациент умер

Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у пяти пневмония.



В обсерваторах под Томском находятся 28 человек.



Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием. Умерший также входил в группу риска по возрасту.



За весь период в Томской области установлены 3979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2484, умерших 31.