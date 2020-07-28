53 жителя Томской области заболели коронавирусом за сутки. Еще один пациент умер
53 жителя Томской области заболели коронавирусом за сутки. Выписался 71 человек.
Из вновь заболевших COVID-19 у 27-ми инфекция протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у пяти пневмония.
В обсерваторах под Томском находятся 28 человек.
Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась легочно-сердечной недостаточностью, гипертонией и постинфарктным состоянием. Умерший также входил в группу риска по возрасту.
За весь период в Томской области установлены 3979 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 2484, умерших 31.
По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 27,3 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.
За последние сутки проведено 185 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28.07.2020 остаются 261 722 человека.
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