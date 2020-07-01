Новости
53 случая коронавируса подтвердили в Томской области в основной день голосования по поправкам
6 часов назад
Еще 53 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области 1 июля. Общее число заболевших в регионе составляет 2307 человек.
Из вновь заболевших у восьми диагностирована пневмония, пять человек с признаками ОРВИ, у cорока симптомов нет.
За сутки, по данным федерального штаба, ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 пациентов. Общее число уже здоровых пациентов достигает 1134 человек.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 654 405 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.
За весь период в России от коронавируса скончались 9536 человек.
За последние сутки проведены 289,7 тыс. тестов на коронавирус.
Под медицинским наблюдением остаются 284 тысячи 913 человек.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?