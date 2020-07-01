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01 июля,
2020
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Новости

53 случая коронавируса подтвердили в Томской области в основной день голосования по поправкам

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Еще 53 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области 1 июля. Общее число заболевших в регионе составляет 2307 человек.


Из вновь заболевших у восьми диагностирована пневмония, пять человек с признаками ОРВИ, у cорока симптомов нет.


За сутки, по данным федерального штаба, ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 пациентов. Общее число уже здоровых пациентов достигает 1134 человек.

53 случая коронавируса подтвердили в Томской области в основной день голосования по поправкам

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 654 405 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 422 931 человека.


За весь период в России от коронавируса скончались 9536 человек. 


За последние сутки проведены 289,7 тыс. тестов на коронавирус.


Под медицинским наблюдением остаются 284 тысячи 913 человек.


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