53 случая коронавируса подтвердили в Томской области в основной день голосования по поправкам

Еще 53 случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области 1 июля. Общее число заболевших в регионе составляет 2307 человек.





Из вновь заболевших у восьми диагностирована пневмония, пять человек с признаками ОРВИ, у cорока симптомов нет.





За сутки, по данным федерального штаба, ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 пациентов. Общее число уже здоровых пациентов достигает 1134 человек.