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09 сентября,
2020
Новости

53 случая коронавируса подтвердили в Томской области. Два человека скончались

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

В Томской области подтвердили 53 случая коронавируса. 51 человека выписали.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 041 007 заболевших в 85 регионах.  
 
Также за сутки зафиксировано 142 летальных случая. За весь период в России от коронавируса скончались 18 135 человек. 


Число выздоровевших пациентов увеличилось до 856 458 человек. 

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России 54 региона, где процент вылечившихся от коронавируса составляет от 81 до 100%. В их числе — Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.

Еще в 22 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Сюда входят Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край.

Девять регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 36 до 70%. Среди них все регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь всего 36% излечившихся от COVID-19, Калмыкия (61%) и Сахалинская область (62%).

За весь период эпидемии в СФО вылечились от коронавируса почти 80 тысяч человек, или 83% от общего числа выявленных в округе случаев. 


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