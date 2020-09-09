53 случая коронавируса подтвердили в Томской области. Два человека скончались

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, в России 54 региона, где процент вылечившихся от коронавируса составляет от 81 до 100%. В их числе — Новосибирская, Омская, Томская области, Алтайский край, Республики Алтай, Тыва и Хакасия.



Еще в 22 регионах РФ доля выздоровевших колеблется от 71 до 80%. Сюда входят Иркутская, Кемеровская области и Красноярский край.



Девять регионов России входят в группу с показателем числа выздоровевших — от 36 до 70%. Среди них все регионы-«антилидеры» с самым низким процентом выздоровевших. Это Ненецкий АО — здесь всего 36% излечившихся от COVID-19, Калмыкия (61%) и Сахалинская область (62%).



За весь период эпидемии в СФО вылечились от коронавируса почти 80 тысяч человек, или 83% от общего числа выявленных в округе случаев.





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