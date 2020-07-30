51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека. В регионе больше 4 тысяч человек заболели с начала пандемии.
Из вновь заболевших COVID-19 у 17-ти инфекция протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония.
Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 человек. Один пациент скончался.
Смерть пациента по причине COVID-19 наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.
Таким образом, в Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.
Всего в стране нарастающим итогом выявлено 834 499 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 629 655 человек.
Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 802 человека.
Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.07.2020 остаются 261 694 человека.
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