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30 июля,
2020
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51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека. В регионе больше 4 тысяч человек заболели с начала пандемии.


Из вновь заболевших COVID-19 у 17-ти инфекция протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 49 человек. Один пациент скончался. 


Смерть пациента по причине COVID-19 наступила после крайне тяжелого течения двусторонней полисегментарной пневмонии, которая сопровождалась дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом и инфекционно-токсическим шоком.

Таким образом, в Томской области за весь период установлен 4091 случай заболевания COVID-19, выздоровевших 2593 человека, умерших 34.

Всего в стране нарастающим итогом выявлено 834 499 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 629 655 человек. 
 
Также за сутки зафиксировано 129 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 13 802 человека. 


Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 30.07.2020 остаются 261 694 человека.


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