51 случай коронавируса подтвердили в Томской области за сутки. Один пациент скончался

За сутки число заболевших коронавирусом увеличилось на 51 человека. В регионе больше 4 тысяч человек заболели с начала пандемии.





Из вновь заболевших COVID-19 у 17-ти инфекция протекает бессимптомно, у 21-го признаки ОРВИ, у 13-ти диагностирована пневмония.

