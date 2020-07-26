+51 Информация по COVID-19 в Томской области

В воскресенье, 26 июля, в Томской области зарегистрирован 51 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Один человек умер. Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 65-ти человек, сообщает пресс-служба обладминистрации.





Из заболевших COVID-19 за последние сутки у 10-ти пневмония, у 23-х – ОРВИ, у 18-ти человек инфекция протекает бессимптомно. В обсерваторах под Томском находятся 37 человек.







Смерть пациента от коронавируса наступила в результате тяжелого течения двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, которая осложнялась сахарным диабетом, ожирением, хроническими болезнями дыхательной и сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации.







За весь период в Томской области установлены 3872 случая заболевания COVID-19, выздоровевших 2348, умерших 30.

