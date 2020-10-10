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10 октября,
2020
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500 литров топлива вылилось в Ангару в Красноярском крае

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

В Красноярском крае на территории Кежемского района ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов  в Ангару. Об этом сообщает региональное управление МЧС. 

Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября, — сообщают в ведомстве. 

Как пишет «РИА Новости», детали произошедшего уточняются, предварительно в воду попало 500 литров дизельного топлива.


Как сообщили в администрации Кежемского района, масляных пятен в реке нет и последствия устранены.


На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации и три спасателя. 


Также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия «Север».


Ангара — река в Восточной Сибири, самый крупный правый приток Енисея, единственная река, вытекающая из озера Байкал. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края. 



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