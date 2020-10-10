500 литров топлива вылилось в Ангару в Красноярском крае

В Красноярском крае на территории Кежемского района ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов в Ангару. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Введен режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара. Постановление администрации Кежемского района от 9 октября, — сообщают в ведомстве.

Как пишет «РИА Новости», детали произошедшего уточняются, предварительно в воду попало 500 литров дизельного топлива.





Как сообщили в администрации Кежемского района, масляных пятен в реке нет и последствия устранены.





На место выехала группа из представителей СК, ОМВД, УБЭП, администрации и три спасателя.





Также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия «Север».





Ангара — река в Восточной Сибири, самый крупный правый приток Енисея, единственная река, вытекающая из озера Байкал. Протекает по территории Иркутской области и Красноярского края.









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