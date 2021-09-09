500 билетов за неделю продали томские музеи и театры по «Пушкинской карте»

Учреждения культуры Томской области начали продавать билеты по «Пушкинским картам». По ней молодые люди с 14 до 22 лет могут бесплатно посещать выставки и спектакли.
С начала сентября по картам в регионе купили 500 билетов, сообщает областная администрация. Первый билет продан 2 сентября в Театре драмы, а самым популярным у молодежи стал Томский театр юного зрителя, постановки которого в рамках проекта посмотрели уже более 250 зрителей.
«Чтобы обеспечить возможность использования «Пушкинской карты» в отдаленных районах, областные театры и другие учреждения организуют выездные мероприятия. Как сообщил директор томского Театра драмы Виталий Волочинков, на сегодняшний день для участия в проекте аккредитовано 20 спектаклей, 7 из них уже адаптированы для выездных показов», — добавили в администрации региона.
В проекте к этому дню участвуют все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, ДНТ «Авангард», «Дом искусств», ДК «Восток» в Асино и парк «Околица». Кроме того, жители Томской области могут использовать свою карту в любом регионе страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.
Как посчитали в администрации, исходя из средней стоимости билета в томские учреждения культуры, держатели карт смогут за год бесплатно побывать на выставках, концертах и спектаклях 10 - 15 раз.
Отметим, «Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт (три тысячи рублей в год) будет направлять государство. Получить карту могут люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги.Культура». Чтобы упростить и ускорить процедуру регистрации на портале, с 3 сентября в томских отделениях МФЦ создали «зеленый коридор» для посетителей этого возраста, которые назовут кодовую фразу «Пушкинская карта». С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и сотовый телефон.
Познакомиться со списком событий, билеты на которые можно купить в рамках проекта, и с подробной инструкцией по оформлению карты можно на сайте Культура.рф.