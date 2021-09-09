Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. 500 билетов за неделю продали томские музеи и театры по «Пушкинской карте»
Новости

500 билетов за неделю продали томские музеи и театры по «Пушкинской карте»

ТВ2 ТВ2

Учреждения культуры Томской области начали продавать билеты по «Пушкинским картам». По ней молодые люди с 14 до 22 лет могут бесплатно посещать выставки и спектакли.

С начала сентября по картам в регионе купили 500 билетов, сообщает областная администрация. Первый билет продан 2 сентября в Театре драмы, а самым популярным у молодежи стал Томский театр юного зрителя, постановки которого в рамках проекта посмотрели уже более 250 зрителей.

«Чтобы обеспечить возможность использования «Пушкинской карты» в отдаленных районах, областные театры и другие учреждения организуют выездные мероприятия. Как сообщил директор томского Театра драмы Виталий Волочинков, на сегодняшний день для участия в проекте аккредитовано 20 спектаклей, 7 из них уже адаптированы для выездных показов», — добавили в администрации региона.

В проекте к этому дню участвуют все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, ДНТ «Авангард», «Дом искусств», ДК «Восток» в Асино и парк «Околица». Кроме того, жители Томской области могут использовать свою карту в любом регионе страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.

Как посчитали в администрации, исходя из средней стоимости билета в томские учреждения культуры, держатели карт смогут за год бесплатно побывать на выставках, концертах и спектаклях 10 - 15 раз. 

Отметим, «Пушкинская карта» – это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия. Деньги на счёт таких карт (три тысячи рублей в год) будет направлять государство. Получить карту могут люди в возрасте от 14 до 22 лет через портал Госуслуг, приложение «Госуслуги.Культура». Чтобы упростить и ускорить процедуру регистрации на портале, с 3 сентября в томских отделениях МФЦ создали «зеленый коридор» для посетителей этого возраста, которые назовут кодовую фразу «Пушкинская карта». С собой необходимо взять паспорт, СНИЛС и сотовый телефон.

Познакомиться со списком событий, билеты на которые можно купить в рамках проекта, и с подробной инструкцией по оформлению карты можно на сайте Культура.рф.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.