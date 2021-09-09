500 билетов за неделю продали томские музеи и театры по «Пушкинской карте»

Учреждения культуры Томской области начали продавать билеты по «Пушкинским картам». По ней молодые люди с 14 до 22 лет могут бесплатно посещать выставки и спектакли.

С начала сентября по картам в регионе купили 500 билетов, сообщает областная администрация. Первый билет продан 2 сентября в Театре драмы, а самым популярным у молодежи стал Томский театр юного зрителя, постановки которого в рамках проекта посмотрели уже более 250 зрителей.

«Чтобы обеспечить возможность использования «Пушкинской карты» в отдаленных районах, областные театры и другие учреждения организуют выездные мероприятия. Как сообщил директор томского Театра драмы Виталий Волочинков, на сегодняшний день для участия в проекте аккредитовано 20 спектаклей, 7 из них уже адаптированы для выездных показов», — добавили в администрации региона.

В проекте к этому дню участвуют все томские театры, муниципальные и областные музеи, их филиалы, филармония, ДНТ «Авангард», «Дом искусств», ДК «Восток» в Асино и парк «Околица». Кроме того, жители Томской области могут использовать свою карту в любом регионе страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.