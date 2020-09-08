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08 сентября,
2020
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Новости

50 жителей Томской области перевели мошенникам более 3 млн рублей

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

50 жителей Томской области возрастов от 17 до 80 лет стали жертвами мошенников за минувшую неделю. Вместе они лишись более 3,23 миллионов рублей. 

50 жителей Томской области перевели мошенникам более 3 млн рублей

Мужчина 1966 года рождения выставил объявление о продаже земельного участка, — приводит в пример один из способов мошенничества пресс-служба МВД. — На объявление откликнулся неизвестный, который пояснил, что желает приобрести собственность, и предложил перевести задаток. Для этого незнакомец попросил сообщить ему номер карты, после чего сказал, что ему не удается перечислить деньги, и попросил код, который пришел потерпевшему в SMS-сообщении. После передачи кода произошло списание денежных средств в сумме 55 300 рублей.

В МВД напоминают: самым частым способом обмана остается схема, когда мошенники представляются сотрудниками банка и просят реквизиты для защиты счета от «подозрительных операций». Также злоумышленники предлагают установить «программу безопасности», получают доступ к мобильному банку и похищают деньги.


О том, как мошенники зарабатывают по время пандемии, и не только, читайте в этом материале.

 
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