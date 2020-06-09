50 тысяч детей в Томской области не получили «путинские» выплаты

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей пока не получили порядка 50 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает обладминистрация.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня стали получать семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Из бюджета на это направлено 155 млн рублей.





Как сообщает областная администрация, более 100 тысяч семей Томской области подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. За первую неделю выплат деньги уже получили 125 тысяч детей, сумма перечислений томским семьям составила 1 млн 255 тысяч рублей.





Управляющий пенсионным фондом Томской области Дмитрий Мальцев обратил внимание, что выплаты не оформлены еще примерно на 50 тысяч детей в регионе.





«По данным загса, в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года в Томской области зарегистрирован 177 321 новорожденный. Ориентировочно столько детей в возрасте от 3 до 16 лет сегодня проживают в регионе. Мы ждем обращений их родителей за выплатой», — сказал Дмитрий Мальцев.





Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей в регионе произведены на сумму 264 миллиона рублей.