50 тысяч детей в Томской области не получили «путинские» выплаты
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей пока не получили порядка 50 тысяч детей в возрасте от трех до 16 лет, сообщает обладминистрация.
Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей с 1 июня стали получать семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 16 лет. Из бюджета на это направлено 155 млн рублей.
Как сообщает областная администрация, более 100 тысяч семей Томской области подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. За первую неделю выплат деньги уже получили 125 тысяч детей, сумма перечислений томским семьям составила 1 млн 255 тысяч рублей.
Управляющий пенсионным фондом Томской области Дмитрий Мальцев обратил внимание, что выплаты не оформлены еще примерно на 50 тысяч детей в регионе.
«По данным загса, в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года в Томской области зарегистрирован 177 321 новорожденный. Ориентировочно столько детей в возрасте от 3 до 16 лет сегодня проживают в регионе. Мы ждем обращений их родителей за выплатой», — сказал Дмитрий Мальцев.
Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с апреля по июнь смогут получить семьи, в которых есть дети до трех лет. Выплата предоставляется семьям, в которых после 1 апреля 2017 года был рожден или усыновлен первый ребенок. Ежемесячные выплаты в 5 тысяч рублей в регионе произведены на сумму 264 миллиона рублей.
Самые распространенные ошибки при оформлении выплат
Чаще всего ошибки встречаются в написании данных на ребенка: неправильно указывают ФИО, или фамилия ребенка отличается от фамилии в свидетельстве о рождении, отмечают сотрудники Пенсионного фонда. Родители также совершают ошибки в СНИЛС ребенка, вводят некорректные реквизиты свидетельства о рождении. К примеру, вместо номера актовой записи о рождении ребенка указывают серию и номер самого документа. В заявлении необходимо указывать именно номер актовой записи. Допускают ошибки в графе «Статус»: вводят «ребенок» в то время как необходимо — «мать».
Указывают ложные данные о банковском счете.
«Немало граждан дали реквизиты закрытых счетов. Десятки людей неправильно переписали номер своего счета. Самой массовой ошибкой стало несоответствие ФИО получателя. Иными словами ФИО заявителя не соответствует владельцу банковского счета. Зачастую такое происходит, когда банковский счет был открыт до замужества (под девичьей фамилией), а заявление заполняется под изменившейся фамилией. Настоятельно рекомендуем: не указывайте реквизиты счетов других лиц (родителей, соседей, бабушек и дедушек, детей и т.д.). В этом случае заявители по такому заявлению денег не получат», — пояснили в пенсионном фонде.
Добавим, что в заявлении указываются все дети, имеющие право на получение «путинской» денежной выплаты.
Родителям, неверно указавшим свои данные, в кратчайшие сроки необходимо уточнить информацию и обратиться в Пенсионный фонд.
Кто может не получить выплаты
- Если родители утратили гражданство РФ, выплата не предоставляется.
- Поддержка оказывается гражданам России, проживающим на ее территории. Если российская семья живет за пределами страны, единовременная выплата не предоставляется.
- Опекуны ребенка могут оформить единовременную выплату, только лично обратившись в клиентскую службу Пенсионного фонда России или в многофункциональный центр.
- В заявлении указываются данные банковского счета заявителя, поскольку выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление подано с банковскими реквизитами другого лица, необходимо подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.
- Родитель, который лишен родительских прав, не может претендовать на единовременную выплату.
Подать заявления на получение выплат можно до 1 октября 2020 года на портале госуслуг, через личный кабинет на сайте ПФР либо через МФЦ или отделения Пенсионного фонда (прием ведется по предварительной записи). Срок рассмотрения заявлений – восемь рабочих дней.
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