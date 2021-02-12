50 томичей задержали на мирных акциях в поддержку Навального 23 и и 31 января
Штаб Навального в Томске сообщает, что за участие в мирных акциях протеста 23 и 31 в нашем городе на данный момент составлено около 50 протоколов об административном правонарушении. После первого мирного шествия по проспекту Ленина 23 января, которое сопровождала полиция, было составлено шесть протоколов, в том числе и на руководителей Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Сразу после мирного митинга у БКЗ 31 января полицией было составлено около 35 протоколов. Остальных стали привлекать к ответсвенности через несколько дней после мирной акции. «Часто полиция звонит ребятам и под разными предлогами предлагает прийти в РОВД, а там тут же составляет протокол, — рассказал ТВ2 член Штаба Навального Андрей Фатеев. —Мы всем рекомендуем просто по звонку никуда не ходить, потому что по закону звонок на сотовый никого не обязывает никуда идти и сообщать кому бы то ни было адрес своего жительства».
Невероятно, но факт. Одного из задержанных после митинга один из томских судов оправдал. Вот, что нам рассказал Евгений (имя имя изменено по просьбе участника акции).
— 31 января мы с женой планировали посетить мирную акцию протеста. Но к сожалению, разделились и в итоге она успела на место проведения митинга, а я подошёл только к 12:40, все уже закончилось. Обидно, но да ладно, вместе мы направились домой. Когда проходили мимо областной администрации меня за руку схватил человек в штатском, и потащил в сторону патрульного авто, играя роль сознательного гражданина. Сотрудники патрульного авто быстренько затолкали меня в будку сзади бобика, вместе с сестрой жены, а саму жену посадили на заднее сидение. Само собой никто не представился, причину задержания не назвал, и в целом как-то грубовато получилось.
Потом мы полчаса сидели в довольно холодном патрульном авто, неизвестно чего ожидая, и только к 13:30-13-40 нас привезли в Кировский РОВД. Далее стандартная процедура проверки документов по их базам, затем разговор с дознавателем, которая как мне показалось о презумпции невиновности ничего не слышала, и упорно не хотела вносить в моё объяснение слова о грубом поведении полицейских. Примерно к 3 часам дня я получил на руки протокол об административном правонарушении и дату суда 04.02, с чем довольный и пошёл домой, готовиться. Однако, около пяти вечера нам с женой позвонили и сказали, что суд состоится в тот же день 31 января вечером, и нам надо к 19.00 прибыть в суд. Мы, как сознательный граждане, прибыли в здание суда, где просидели порядка 2,5 часов в ожидании суда, при этом сотрудники полиции и приставы отказывались выпускать нас из здания суда. В 21:30 примерно, нам сообщили что суд все таки состоится 1 февраля и с миром отпустили. 01.02 моё заседание благополучно было перенесено на 04.02, ввиду того, что у суда закончилось рабочее время.
04.02 на заседании в суде я попросил ознакомиться с материалами дела, и там обнаружились интересные вещи. В частности объяснения взятые у какого-то мужчины, который уверенно заявил что в 11:50 видел нас с женой, чего к сожалению быть не могло, идущими на митинг, а затем кричащими лозунги. Ну и стандартный набор: рапорт полицейского (в котором также указывается что я кричал лозунги) и фото меня, сделанное, когда акция уже завершилась. После ознакомления с материалами судья вновь перенёс заседание, ввиду невозможности просмотреть видеозапись с митинга.
На новом заседании 10 февраля мы с судьёй посмотрели запись, на которой видно, как все уходят с акции и в толпе промелькнул я. После просмотра записи я пояснил судье, что факта моего участия не видно на записи. Ну и к моему удивлению судья, после размышлений, действительно постановил прекратить дело об административном правонарушении.
Из всей этой истории меня очень не порадовало поведение полиции в момент задержания, ну и, конечно же, ложные показания неизвестного свидетеля, а также вранье в рапорте сотрудника полиции. Получается, что нас готова оболгать своя же полиция, которая вроде бы должна нас защищать, — делает вывод Евгений.
Случай с Евгением не единственный, когда сотрудники правоохранительных органов не афишировали свою принадлежность к силовым структурам. Так в редакцию ТВ2 обратилась Ольга (имя по ее просьбе изменено, запись разговора есть в редакции) и рассказала о том, что после мирного митинга 31 января к ней подошел мужчина в штатском, представился журналистом ТВ2, взял у нее интервью. Вечером по месту прописки Ольги прибыла полиция, чтобы вручить повестку о явке в РОВД.
Есть пример и того, что полиция составила протокол о правонарушении на томича, который 31 января находился дома и болел. Семен Кадочников рассказал, что полиция предъявила ему фотографию некоего человека, который просто на него похож.
Штаб Навального в Томске просит томичей сообщать о вызовах в полицию и составлениях протоколов о правонарушениях, а также помочь собрать деньги на оплату штрафов. Подробности здесь.
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