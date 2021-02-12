50 томичей задержали на мирных акциях в поддержку Навального 23 и и 31 января

Штаб Навального в Томске сообщает, что за участие в мирных акциях протеста 23 и 31 в нашем городе на данный момент составлено около 50 протоколов об административном правонарушении. После первого мирного шествия по проспекту Ленина 23 января, которое сопровождала полиция, было составлено шесть протоколов, в том числе и на руководителей Штаба Навального в Томске Ксению Фадееву и Андрея Фатеева. Сразу после мирного митинга у БКЗ 31 января полицией было составлено около 35 протоколов. Остальных стали привлекать к ответсвенности через несколько дней после мирной акции. «Часто полиция звонит ребятам и под разными предлогами предлагает прийти в РОВД, а там тут же составляет протокол, — рассказал ТВ2 член Штаба Навального Андрей Фатеев. —Мы всем рекомендуем просто по звонку никуда не ходить, потому что по закону звонок на сотовый никого не обязывает никуда идти и сообщать кому бы то ни было адрес своего жительства».

— 31 января мы с женой планировали посетить мирную акцию протеста. Но к сожалению, разделились и в итоге она успела на место проведения митинга, а я подошёл только к 12:40, все уже закончилось. Обидно, но да ладно, вместе мы направились домой. Когда проходили мимо областной администрации меня за руку схватил человек в штатском, и потащил в сторону патрульного авто, играя роль сознательного гражданина. Сотрудники патрульного авто быстренько затолкали меня в будку сзади бобика, вместе с сестрой жены, а саму жену посадили на заднее сидение. Само собой никто не представился, причину задержания не назвал, и в целом как-то грубовато получилось.





Потом мы полчаса сидели в довольно холодном патрульном авто, неизвестно чего ожидая, и только к 13:30-13-40 нас привезли в Кировский РОВД. Далее стандартная процедура проверки документов по их базам, затем разговор с дознавателем, которая как мне показалось о презумпции невиновности ничего не слышала, и упорно не хотела вносить в моё объяснение слова о грубом поведении полицейских. Примерно к 3 часам дня я получил на руки протокол об административном правонарушении и дату суда 04.02, с чем довольный и пошёл домой, готовиться. Однако, около пяти вечера нам с женой позвонили и сказали, что суд состоится в тот же день 31 января вечером, и нам надо к 19.00 прибыть в суд. Мы, как сознательный граждане, прибыли в здание суда, где просидели порядка 2,5 часов в ожидании суда, при этом сотрудники полиции и приставы отказывались выпускать нас из здания суда. В 21:30 примерно, нам сообщили что суд все таки состоится 1 февраля и с миром отпустили. 01.02 моё заседание благополучно было перенесено на 04.02, ввиду того, что у суда закончилось рабочее время.





04.02 на заседании в суде я попросил ознакомиться с материалами дела, и там обнаружились интересные вещи. В частности объяснения взятые у какого-то мужчины, который уверенно заявил что в 11:50 видел нас с женой, чего к сожалению быть не могло, идущими на митинг, а затем кричащими лозунги. Ну и стандартный набор: рапорт полицейского (в котором также указывается что я кричал лозунги) и фото меня, сделанное, когда акция уже завершилась. После ознакомления с материалами судья вновь перенёс заседание, ввиду невозможности просмотреть видеозапись с митинга.





На новом заседании 10 февраля мы с судьёй посмотрели запись, на которой видно, как все уходят с акции и в толпе промелькнул я. После просмотра записи я пояснил судье, что факта моего участия не видно на записи. Ну и к моему удивлению судья, после размышлений, действительно постановил прекратить дело об административном правонарушении.