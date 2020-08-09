50 случаев заражения ковидом в Томской области выявили за сутки, два человека умерли

За прошедшие сутки в Томской области выявили 50 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 57 человек. Два человека умерли. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе за время пандемии достигло 4626 человек.
По данным регионального штаба, из вновь заболевших COVID-19 у одного пневмония, у 24-х признаки ОРВИ, у 25-ти заболевание протекает бессимптомно.
В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.
Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, сепсисом. Пациенты входили в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал ожирением, что также повлияло на ухудшение самочувствия.
За весь период в Томской области установлено 4626 случаев заболевания COVID-19, 3218 выздоровели, 45 умерли.