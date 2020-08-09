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09 августа,
2020
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50 случаев заражения ковидом в Томской области выявили за сутки, два человека умерли

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

За прошедшие сутки в Томской области выявили 50 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 57 человек. Два человека умерли. Общее количество заболевших коронавирусом в регионе за время пандемии достигло 4626 человек. 

50 случаев заражения ковидом в Томской области выявили за сутки, два человека умерли

По данным регионального штаба, из вновь заболевших COVID-19 у одного пневмония, у 24-х признаки ОРВИ, у 25-ти заболевание протекает бессимптомно.

В обсерваторах под Томском находятся 44 человека.

Зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции двух человек. У обоих инфекция осложнялась тяжелой двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом, сепсисом. Пациенты входили в группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, один из умерших страдал ожирением, что также повлияло на ухудшение самочувствия. 

50 случаев заражения ковидом в Томской области выявили за сутки, два человека умерли
Фото: с сайта стопкоронавирус.рф


За весь период в Томской области установлено 4626 случаев заболевания COVID-19, 3218 выздоровели, 45 умерли.

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