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15 апреля,
2020
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50 % сибиряков ожидают снижения доходов из-за коронавируса

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

50 % сибиряков ожидают снижения уровня доходов из-за коронавируса. Еще около 40 % жителей Сибирского федерального округа живут одним днем и не загадывают на будущее. По общему уровню пессимистичного ожидания сибиряки на 20 % опережают среднероссийский показатель. Лишь 9 % опрошенных считают, что уровень их доходов останется прежним либо увеличится. Такие данные представлены в опросе, который банк «Открытие» провел среди своих клиентов.

При этом о сокращении своих регулярных доходов уже сегодня заявили 66 % респондентов (общероссийский показатель – 54 %). Еще 28 % говорят о полной потере доходов в период коронавируса (по России в целом – 16 %).


Новыми для себя причинами финансовых потерь сибиряки назвали увеличение статьи семейных расходов на покупку средств защиты и медицинскую помощь (17 %), потери на невозвратных билетах и отмененных бронях в отелях (9 %), убытки от неправильных инвестиций (9 %).  


Жители Сибири, как и жители других регионов страны, перешли в режим экономии из-за снижения уровня доходов, а не из-за сокращения необязательных трат, как это происходит у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.


Лишь 17 % жителей регионов твердо намерены воспользоваться кредитными каникулами. Еще 37 % допускают такую возможность в будущем. А у 15 % жителей региональной России нет и, как они считают, не будет банковских кредитов.


Вместе с тем 31 % жителей российских регионов считает, что карантин в стране продлится до июня, а 37 % респондентов надеется, что его отменят уже после майских праздников.


Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.


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