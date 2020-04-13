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13 апреля,
2020
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Новости

50 млрд рублей выделило правительство РФ на дополнительные выплаты медикам

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам, сообщает газета «Известия». В течение трех месяцев медики, работающие с больными коронавирусом пациентами, будут получить специальную федеральную выплату.

50 млрд рублей выделило правительство РФ на дополнительные выплаты медикам

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом», - заявил Мишустин во время совещания с вице-премьерами.

Еще 640 млн рублей направят на оснащение больничных коек в моногородах для пациентов с коронавирусом. Также премьер-министр подписал распоряжение о передаче региональным больницам, где будут лечить больных COVID-19, коечного фонда федеральных клиник.

Деньги выделяются для исполнения президентского поручения по дополнительным выплатам медперсоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку. Согласно обращению Владимира Путина, с апреля в течение трех месяцев медики, работающие с пациентами с коронавирусом, будут ежемесячно получать выплаты. Врачам будут доплачивать по 80 тыс рублей, фельшерам и медсестрам – по 50 тыс рублей, младший медперсонал будет получать дополнительно 25 тыс рублей, а водители - по 50 тыс рублей.

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