50% клещей в Томской области являются носителями болезни Лайма

50% клещей, поступивших на пункты серопрофилактики, являются носителями болезни Лайма, рассказала на «Радио России» энтомолог Центра гигиены и эпидемиологии в Томской области Татьяна Панкина.

За последнюю неделю с 11 по 18 июня в Томской области зарегистрировано 1758 обращений граждан с присасыванием клещей, из них 217 детей.





Наибольшая часть обращений, по-прежнему, приходится на город Томск - 1323, в том числе 156 детей. Также частые обращения за последнюю неделю отмечались в Асиновском и Колпашевском районах.





Всего с начала эпидсезона в медицинские организации области уже обратилось 21689 человек, пострадавших от клещей, в том числе 4656 детей. Это на 50% больше числа укушенных за аналогичный период прошлого года. Одной из причин большей активности клещей в 2020 году является аномально теплая весна.







Специалисты Управления напоминают, что клещевой энцефалит - это тяжелое вирусное заболевание нервной системы. Клещевой вирусный энцефалит характеризуется развитием тяжелых клинических форм с поражением головного и спинного мозга, развитием стойких неврологических нарушений, приводящих к инвалидности и смертности. Заражение клещевым энцефалитом возможно через присосавшегося к телу клеща или при употреблении в пищу сырого молока больных коз и коров.





На данный момент у 9 пострадавших от клещей диагностированы различные клещевые инфекции. Так у 2 подтверждён клещевой энцефалит, в том числе у 1 ребенка. Также зарегистрировано 7 случаев иксодового клещевого боррелиоза.





Напоминаем, пострадавшим от клещей нужно обращаться в круглосуточные пункты экстренной профилактики клещевых инфекций: в Томске - ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника» (Киевская, 74, тел. 55-71-37), ОГАУЗ «Поликлиника №3» (ул. Профсоюзная, 16, тел. 8-906-955-41-16), ОГАУЗ «Поликлиника №4» (отделение № 3, ул. Интернационалистов 2-а, тел. 62-51-60); ОГАУЗ «Детская больница №1» (Московский тракт, 4, тел. 52-72-23), жителям области - в приёмные покои районных больниц.



