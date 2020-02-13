5 млн рублей заплатит Томская область за лучшую концепцию студенческого кампуса

Председатель областного комитета по архитектуре и градостроительству Юрий Недоговоров на Градостроительном совете рассказал, как будет проходить прием заявок на конкурс и отбор участников по портфолио. В рамках первого этапа конкурса жюри отберет семь разработчиков.

На втором этапе финалисты должны будут разработать концепцию кампуса, расположенного на левом берегу Томи на территории рядом с озером Боярским. Из семи вариантов будут выбраны три лучших, а затем победитель. К участию в конкурсе приглашаются российские и зарубежные архитекторы. Жюри планируется сформировать также из российских и зарубежных архитекторов, экспертов и представителей администрации Томской области. С семью финалистами после отбора заключат договоры. В результате своей работы они получат по миллиону рублей. Разработчик, занявший третье место, получит два миллиона, второе место — три миллиона, первое — пять миллионов.

На вопрос членов Градостроительного совета, смогут ли принять в этом конкурсе участие студенты ТГАСУ, Юрий Недоговоров категорично ответил «нет». Однако главный архитектор Томской области Евгений Паршуто предложил для студентов провести параллельный конкурс на разработку концепции студенческого кампуса и найти деньги на премии за лучшие идеи. Наверное, замгубернатора вспомнил, что осенью Сергей Жвачкин призвал российских и иностранных студентов генерировать самые смелые идеи и предложения для проектировщиков – участников международного конкурса на архитектурное решение строящегося межвузовского кампуса в Томске.

«В рамках президентского национального проекта «Образование» в нашей стране будут строиться всего два кампуса – у нас и в Пермском крае, – рассказал тогда губернатор Томской области Сергей Жвачкин. – На левом берегу Томи под кампус готовы 50 гектаров земли, два берега реки свяжет вантовый мост, предназначенный для пешеходов, велосипедистов и шаттлов-беспилотников для студентов. Сейчас подбираем инвестора, готовимся объявить международный архитектурный конкурс, но прежде мы хотим, чтобы свои идеи высказали главные люди в кампусе – студенты».





Кроме того, Сергей Жвачкин предложил организовать в новом кампусе и зоопарк: «В Томске уже учатся студенты из 91-го государства мира. Каждый привезет из своей страны по зверушке, и зверинец готов». Так что, возможно, в техзадании для проектировщиков одним из пунктов будет значиться строительство международного зоопарка.