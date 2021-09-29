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  3. Более пяти миллионов рублей: в Верхнекетском районе области благоустроили зону отдыха у озера
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Более пяти миллионов рублей: в Верхнекетском районе области благоустроили зону отдыха у озера

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Более пяти миллионов рублей было направлено на благоустройство набережной в Верхнекетском районе Томской области. На создание зоны отдыха у озера, расположенного вблизи поселка Белый Яр, ушло около двух лет. Делалось это в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает администрация Томской области.

В 2020 году на берег озера завезли песок, оборудовали его шезлонгами и навесами, площадкой для волейбола и детскими игровыми комплексами, установили туалеты и организовали места под торговлю, открыли пункты охраны и медпункт. В этом году вокруг озера проложили пешеходные дорожки тротуарной плиткой и установили вдоль них 17 современных светильников.

Как отметила управляющая делами администрации Белоярского городского поселения Ирина Зубарева, отдых на озере, которое является местной достопримечательностью, теперь стал по-настоящему комфортным и безопасным.

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Фотографии: пресс-служба администрации Томской области
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