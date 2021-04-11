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11 апреля,
2021
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5-летнему мальчику с аутизмом нужна помощь для прохождения курса реабилитации

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Пятилетнему томичу Семену Егорову нужно пройти реабилитацию в томском центре «Луч» стоимостью 75 тысяч рублей, сообщает фонд «Обыкновенное чудо». У мальчика аутизм.

5-летнему мальчику с аутизмом нужна помощь для прохождения курса реабилитации

В полтора года Семен стал забывать, как нужно говорить. К двум годам перестал реагировать на обращенную речь и замкнулся в себе. Появились судорожные приступы. И после ряда обследований обнаружили эпилепсию. Поставили расстройство аутистического спектра (РАС).


«Как только мы узнали об этом, сразу начали лечение, — пишет мама Семена Марина. — По сей день наблюдаемся у всевозможных специалистов (логопед, психолог, невролог и другие), исправно выполняем все рекомендации, регулярно посещаем реабилитационные центры, проходим альфа-программу по технологии снятия напряжения головного мозга, прошли первый курс микротоковой рефлексотерапии».

Семен ходит в обычный сад, занимается с логопедом и психологом. У мальчика наметились некоторые улучшения: он стал понимать обращенную речь, научился составлять простые предложения, начал обращать внимание на окружающий мир.


«Мы понимаем, что надежда есть, и нам надо двигаться дальше, — отмечает мама Семена Марина. — Лечение и реабилитация стоят больших денег, а материальное положение семьи не позволят пройти их в полном объеме. В семье есть еще старший ребенок. Мне пришлось уйти с работы, чтобы было время на реабилитацию. Папа работает один. Мы вынуждены просить помощи, потому что собственные ресурсы уже исчерпаны. Мы нуждаемся в вашей поддержке».


Узнать о том, как помочь Семену, можно по ссылке.

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