494 346 человек: Аэропорт ТОМСК подвел итоги работы за 2021 год

По итогам 2021 года Аэропорт ТОМСК обслужил 494 346 человек, сообщает пресс-служба предприятия. Рост пассажиропотока по отношению к 2020 году составил 30%, но еще не достиг показателей докризисного периода.

Одной из причин этого стало начало активного этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы летом 2021 года. Аэропорт работал в режиме ограничений и количество рейсов было сокращено. Из-за мер, связанных с пандемией, международное направление тоже не было восстановлено в полном объеме. Не смотря на это, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы действующие на постоянной основе. Так, прямые рейсы из Томска в Санкт-Петербург выполнялись весь 2021 год, впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет. Продолжалось развитие региональных направлений. Рейсы авиакомпании «Red Wings» из Екатеринбурга в Улан-Удэ и Тюмень через Томск были востребованы у жителей города.