494 346 человек: Аэропорт ТОМСК подвел итоги работы за 2021 год

По итогам 2021 года Аэропорт ТОМСК обслужил 494 346 человек, сообщает пресс-служба предприятия. Рост пассажиропотока по отношению к 2020 году составил 30%, но еще не достиг показателей докризисного периода.
Одной из причин этого стало начало активного этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы летом 2021 года. Аэропорт работал в режиме ограничений и количество рейсов было сокращено. Из-за мер, связанных с пандемией, международное направление тоже не было восстановлено в полном объеме. Не смотря на это, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы действующие на постоянной основе. Так, прямые рейсы из Томска в Санкт-Петербург выполнялись весь 2021 год, впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет. Продолжалось развитие региональных направлений. Рейсы авиакомпании «Red Wings» из Екатеринбурга в Улан-Удэ и Тюмень через Томск были востребованы у жителей города.
Строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Томска оценивается в 2,8 млрд рублей. Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт, планировал начать строительство еще в 2020 году. Позже сроки перенесли. Согласно проекту, площадь нового здания составит 6,5 тыс. кв. м. Подрядчик - строительный холдинг "Новолекс". Новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, комфортной инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра. Завершится строительство в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.
31 декабря 2021 года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. В перечень включены 9 направлений из Аэропорта ТОМСК: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Тюмень. Рейсы по данным направлениям будут выполнять авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «Сибирь», «Аэрофлот».
Субсидирование авиаперевозок даёт возможность пассажирам всех категорий пользоваться специальными тарифами при полётах по региональным и межрегиональным маршрутам.
С начала 2022 года некоторые изменения произошли в летной программе. Так, полеты по направлению Томск-Стрежевой будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42. Расписание рейсов и действие программы субсидирования отдельных категорий граждан остались без изменения.