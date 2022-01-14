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494 346 человек: Аэропорт ТОМСК подвел итоги работы за 2021 год

ТВ2 Виктория Мучник
По итогам 2021 года Аэропорт ТОМСК обслужил 494 346 человек, сообщает пресс-служба предприятия. Рост пассажиропотока по отношению к 2020 году составил 30%, но еще не достиг показателей докризисного периода.
 
Одной из причин этого стало начало активного этапа работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы летом 2021 года. Аэропорт работал в режиме ограничений и количество рейсов было сокращено. Из-за мер, связанных с пандемией, международное направление тоже не было восстановлено в полном объеме. Не смотря на это, велась активная работа по привлечению авиакомпаний на рейсы действующие на постоянной основе. Так, прямые рейсы из Томска в Санкт-Петербург выполнялись весь 2021 год, впервые за долгое время были открыты рейсы в Египет. Продолжалось развитие региональных направлений. Рейсы авиакомпании «Red Wings» из Екатеринбурга в Улан-Удэ и Тюмень через Томск были востребованы у жителей города.
Автор:  Аэропорт Томск
Автор:  Аэропорт Томск

В октябре 2021 года стартовал проект строительства нового аэровокзального комплекса аэропорта. Работы ведутся интенсивно с опережением графика, и в 2022 году планируется завершение основных строительных работ, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Строительство нового терминала внутренних воздушных линий аэропорта Томска оценивается в 2,8 млрд рублей. Аэропортовый холдинг "Новапорт", которому принадлежит аэропорт, планировал начать строительство еще в 2020 году. Позже сроки перенесли. Согласно проекту, площадь нового здания составит 6,5 тыс. кв. м. Подрядчик - строительный холдинг "Новолекс". Новое здание аэровокзала будет оборудовано телетрапами, комфортной инфраструктурой для отдыха пассажиров и расширенными зонами ожидания и досмотра. Завершится строительство в течение 16-18 месяцев. Старое здание аэровокзала будет переоборудовано под обслуживание международных линий.

Автор:  Аэропорт Томск
Автор:  Аэропорт Томск
31 декабря 2021 года Федеральное агентство воздушного транспорта утвердило перечень субсидируемых маршрутов на 2022 год. В перечень включены 9 направлений из Аэропорта ТОМСК: Абакан, Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Нижневартовск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Улан-Удэ, Тюмень. Рейсы по данным направлениям будут выполнять авиакомпании «СиЛА», «Red Wings», «ИрАэро», «РусЛайн», «Сибирь», «Аэрофлот».
 
Субсидирование авиаперевозок даёт возможность пассажирам всех категорий пользоваться специальными тарифами при полётах по региональным и межрегиональным маршрутам. 
 
С начала 2022 года некоторые изменения произошли в летной программе. Так, полеты по направлению Томск-Стрежевой будет выполнять авиакомпания «КрасАвиа» на воздушном судне АТR-42. Расписание рейсов и действие программы субсидирования отдельных категорий граждан остались без изменения.
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