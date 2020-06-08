49 новых случаев коронавируса подтвердили в Томской области

Госпитализированы 20 человек: у восьми пневмония, у 12 – признаки ОРВИ. Бессимптомно инфекция протекает у 29 заболевших, они находятся под медицинским наблюдением на самоизоляции. Установлены источники заражения 30 заболевших, по остальным случаям идет эпидемиологическое расследование.

За весь период в России от коронавируса скончался 5 971 человек.

Всего в стране 476 658 заболевших коронавирусом. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 230 688 человек.

За последние сутки в России COVID-19 подтвердился у 8 985 человек, из них 3 293 случая (36,6%) – не проявляли симптомов заболевания.

На сегодня в стационарах проходит лечение 371 человек с коронавирусной инфекцией. На кислородной поддержке находятся 15 человек, из них восемь подключены к аппаратам ИВЛ (семь на инвазивной вентиляции легких, один на неинвазивной), еще семь человек на масочной подаче кислорода.



В обсерваторах под Томском на 14-дневном карантине находятся 111 человек.



В Томской области зарегистрирован 971 случай заболевания коронавирусом: 483 на лечении (371 в стационарах, 112 на самоизоляции), 474 выздоровели, 14 умерли.







По уровню заболеваемости на 100 тысяч населения среди регионов России Томская область находится на 76-м месте, среди регионов Сибирского федерального округа – на восьмом.





Охват тестированием составляет 229,7 человек на 100 тысяч населения: этот показатель более чем в два раза превышает установленный норматив (110 человек на 100 тысяч населения) для снятия ограничений третьего (основного) этапа ограничений. Однако поэтапное снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда, коэффициента распространения инфекции.





Количество бессимптомных больных составляет свыше 70%. Региональный оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительно соблюдать обязательный масочный режим в общественном транспорте, такси и торговых центрах.





Режим повышенной готовности действует в Томской области до 15 июня. Вероятнее всего, власти региона его вновь продлят.