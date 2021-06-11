48% сибиряков поддерживают продление госпрограммы льготной ипотеки

Почти половина опрошенных жителей Сибири поддержали продление на год госпрограммы льготной ипотеки. При этом 64% уверены, что ставки по ипотеке во второй половине 2021 года вырастут. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» в июне 2021 года среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.





1 июля истекает срок госпрограммы льготной ипотеки для новостроек, запущенной в апреле 2020 года в качестве меры поддержки рынка жилья во время пика коронакризиса. Ее решено продлить еще на год, до июля 2022 года. При этом ставка увеличится с 6,5% до 7%, а предельная сумма такого кредита уменьшится.





Большинство сибиряков (48%) считают решение о продлении госпрограммы льготной ипотеки правильным, поскольку она снижает ставки по жилищным кредитам и делает жилье более доступным. Это один из самых низких процентных показателей по стране. Абсолютно солидарны с сибиряками и жители Дальнего Востока. А наибольший процент сторонников продления этой программы проживает в Петербурге и Ленинградской области (63%).