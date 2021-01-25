48% потерявших работу в Томской области работали в сферах, пострадавших от пандемии

К концу 2020 года уровень безработицы в Томской области составил 5,89%, рассказал замгубернатора Андрей Антонов во время пресс-конференции. По его оценке, к докризисному уровню безработицы регион вернется через 1,5 года.
«С 1 апреля у нас увеличилось количество людей, обратившихся в службу занятости. Из них 17 тысяч человек не имели работу, либо в долгом периоде времени не работали, либо работали в теневом секторе. Шесть тысяч человек из них позднее зарегистрировались в качестве самозанятых», — привел данные Антонов.
При этом, 48% тех, кто встал на учет в службу занятости, работали в сферах наиболее пострадавших от коронавируса: например, общепита или сфере услуг.
«Мы ожидали, что в ноябре, когда закончится период выплат повышенных пособий, уровень безработицы начнет уменьшаться. Восемь тысяч человек уже трудоустроилась. На рынке сейчас есть порядка 10 тысяч вакансий, но понятно, что не всегда желание совпадает с тем, что предлагается», — сказал Антонов.
Антонов привел данные о том, какая поддержка была оказана предприятиям в период пандемии. Так основную поддержку предприятия получили в виде кредитов в размере одного МРОТ в расчете на каждого сотрудника. Такие кредиты выдавались на шесть месяцев, а проценты уплачивались из федерального бюджета. По истечении полугода такой кредит оформляется под 4% годовых. Всего томские компании получили этих кредитов на 1,2 млрд рублей.
Еще 379 предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) в пострадавших отраслях воспользовались кредитами под 0% на выплату зарплаты. 151 заявка находится на рассмотрении.
«В структуре всех занятых в экономике Томской области 28% или 138 тысяч человек работает в сфере малого и среднего предпринимательства. За год численность занятых в малом бизнесе выросла на 4 358 человек. Рост обеспечен введением в регионе специального режима «Налог на профессиональный доход». Самозанятыми зарегистрировалось 6 419 человек. Замечу, что из них только 836 перерегистрировались с иных режимов», — сказал вице-губернатор.