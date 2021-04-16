Добрые новости
16 апреля,
2021
1
фото
Новости

48-килограммовую опухоль вырезали из живота у жителя Красноярска московские хирурги

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Хирурги московского центра онкологии имени Блохина вырезали 48-килограммовую опухоль из живота у жителя Красноярска. Операция длилась три часа, все это время медикам приходилось держать новообразование.


В 2020 году красноярец Денис Муковников заметил, что его живот быстро увеличивается, сообщает издание «Проспект Мира» со ссылкой на канал Life Shot. Мужчина начал резко худеть, появились отели и одышка, поэтому он решил обратиться в больницу. Медики направили Дениса в онкологию, где врачи выяснили что в животе у него опухоль.


Глава центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что эта опухоль — самая крупная в его практике. Опухоль лежала на крупных магистральных сосудах, и чтобы ее отделить, трем хирургам пришлось приподнять и поддерживать новообразование.

48-килограммовую опухоль вырезали из живота у жителя Красноярска московские хирурги
Фото: Life Shot

Предполагаю, что сейчас я килограммов 70-80 вешу. Перед операцией я был где-то 124, 48 убрали. Ну, таким я был в школе. В общем-то, нормально операцию перенес. Сейчас средне, на улучшение пошел, — рассказывает о своем состоянии Денис. — Побыстрее восстановиться — пока что одна такая мечта.

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИТЕ ТВ2! 

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.