48-килограммовую опухоль вырезали из живота у жителя Красноярска московские хирурги

Хирурги московского центра онкологии имени Блохина вырезали 48-килограммовую опухоль из живота у жителя Красноярска. Операция длилась три часа, все это время медикам приходилось держать новообразование.
В 2020 году красноярец Денис Муковников заметил, что его живот быстро увеличивается, сообщает издание «Проспект Мира» со ссылкой на канал Life Shot. Мужчина начал резко худеть, появились отели и одышка, поэтому он решил обратиться в больницу. Медики направили Дениса в онкологию, где врачи выяснили что в животе у него опухоль.
Глава центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что эта опухоль — самая крупная в его практике. Опухоль лежала на крупных магистральных сосудах, и чтобы ее отделить, трем хирургам пришлось приподнять и поддерживать новообразование.
Предполагаю, что сейчас я килограммов 70-80 вешу. Перед операцией я был где-то 124, 48 убрали. Ну, таким я был в школе. В общем-то, нормально операцию перенес. Сейчас средне, на улучшение пошел, — рассказывает о своем состоянии Денис. — Побыстрее восстановиться — пока что одна такая мечта.
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