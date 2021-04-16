48-килограммовую опухоль вырезали из живота у жителя Красноярска московские хирурги

Хирурги московского центра онкологии имени Блохина вырезали 48-килограммовую опухоль из живота у жителя Красноярска. Операция длилась три часа, все это время медикам приходилось держать новообразование.





В 2020 году красноярец Денис Муковников заметил, что его живот быстро увеличивается, сообщает издание «Проспект Мира» со ссылкой на канал Life Shot. Мужчина начал резко худеть, появились отели и одышка, поэтому он решил обратиться в больницу. Медики направили Дениса в онкологию, где врачи выяснили что в животе у него опухоль.





Глава центра онкологии имени Блохина Иван Стилиди рассказал, что эта опухоль — самая крупная в его практике. Опухоль лежала на крупных магистральных сосудах, и чтобы ее отделить, трем хирургам пришлось приподнять и поддерживать новообразование.