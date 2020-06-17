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17 июня,
2020
Новости

47 % всех заболевших COVID-19 выздоровели в Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Доля выздоровевших от коронавируса в Томской области составляет 47 %. По этому показателю регион находится на шестом месте среди субъектов федерального округа. За неделю регион опустился на одну позицию в общесибирском рейтинге. Ухудшение по сравнению с прошлой неделей незначительное, оно составляет 2 %.


Лидер по этому показателю в СФО — Республика Хакасия. Здесь 77 % выздоровевших. Республика стала единственным сибирским регионом, входящим в общероссийский топ-10 территорий с самым большим процентом излечившихся от COVID-19.
В российский топ-25 по индексу выздоровевших от коронавируса вошел еще один регион СФО — Алтайский край.

Замыкает рейтинг регионов не только Сибири, но и страны Республика Тыва, где зафиксировано 15 % случаев выздоровления. Это самый низкий индекс по России.

За весь период эпидемии в СФО вылечились от коронавируса 11 651 человек, это 42 % от общего числа выявленных случаев.
В России этот показатель равен 54 %: в нашей стране более 294 тысяч человек излечились от COVID-19.


По данным на 16 июня, в топ-3 регионов РФ с самыми высокими долями выздоровевших от общего числа выявленных случаев коронавируса, как и на прошлой неделе, входят Республика Татарстан (91 %), Северная Осетия (90 %) и город Севастополь (85 %).

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