4,5 тысячи иностранных студентов вернутся в Томскую область

В томских университетах возобновлено обучение студентов в очном формате. Из 8,5 тысячи иностранных студентов-очников около 3,5 тысячи уже находятся в Томской области и продолжают обучение. С открытием границ ожидается приезд еще более 4,5 тысячи иностранных студентов.

В Томской области учится 5248 студентов из Казахстана, 531 из Киргизии, 140 из Индии, 98 из Вьетнама, 84 из Египта, 16 из Азербайджана, Армении и Белоруссии.

В настоящее время въехать в Россию могут иностранные студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, Объединенных Арабских Эмиратов, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.





Перед приездом в Россию иностранные студенты должны не менее чем за 10 дней уведомить по электронной почте университет о дате въезда в Россию.



Не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Россию учащемуся необходимо сделать тест на COVID-19 методом ПЦР и, если результат отрицательный, получить в своей стране соответствующий документ на русском или английском языке.





В течение 72 часов после въезда на территорию России иностранные обучающиеся должны сдать повторный ПЦР-тест. До получения результатов теста им необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. В период изоляции обучение проходит в онлайн-формате. Без повторного теста иностранные студенты не допускаются к очному обучению.



В случае если в период самоизоляции у прибывших в Россию иностранных студентов появляются первые симптомы острого респираторного заболевания (повышенная температура, боли в горле, насморк, кашель), обучающемуся нужно незамедлительно сообщить об этом в университет и вызвать врача.









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