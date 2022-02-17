45 новых остановочных комплексов могут установить в Томске в 2022 году

Больше 40 остановочных комплексов планируется установить в Томске в этом году. Депутаты городской думы поспорили о том, где лучше всего ставить новые павильоны, а также о том, из каких материалов они должны быть.

Где ставить?

«В текущем году мы запланировали примерно 14,5 миллиона рублей на установку и ремонт остановочных павильонов. Сейчас есть перечень мест, отработанный на 80-90 %. На сегодняшний день мы окончательно не знаем стоимость, которая будет по аукциону и в соответствии с этим не знаем, какое количество остановок удастся поставить и каких — где-то с поликарбонатом, где-то — с профлистом, где-то, может быть, нет такой необходимости. Также мы готовим перечень остановок, которые необходимо отремонтировать. Окончательный список будет составлен позднее», — рассказал заммэра Вячеслав Черноус. По словам Черноуса, специалисты опирались на пассажиропоток, интенсивность проходящих маршрутов и интервал движения автобусов. «Например, остановка в Южных Воротах на всех объездах люди задавали вопросы по установке павильона. Не все жители обладают личным транспортом. На пересечении Сибирская — Комсомольский также — есть павильон, в более-менее в нормальном состоянии. Если там будет добавить возможность просто добавить поликарбонат, то может не надо будет замену делать», — рассказал заммэра.

Специалисты при замене будут оценивать состояние остановочных комплексов. При возможности, ряд из них будет установлен на другие улицах. В свою очередь, депутаты Думы Томска выступили за то, чтобы остановки, в первую очередь, ставили там, где сейчас нет ничего. «Есть места, где никогда не было остановочных комплексов, но там живут люди, работают, в том числе старшее поколение, которые не могут на ногах ждать долго автобус. Мы должны закрыть сначала эти потребности, а потом учитывать пассажиропоток», — отметил депутат Валод Чолахян. Сейчас в мэрии должны доработать перечень мест для установки остановочных комплексов в 2022 году. Данная информация должна поступить в думу до 3 марта.

«Вандалы не аргумент»

На заседании комитета думы Томска по градостроительству, землепользованию и архитектуре обсуждали и внешний вид остановочных павильонов. По словам Черноуса, в текущем году в городе будут установлены остановочные павильоны двух вариантов — типа ОП-2 и типа ОП-4. «Отличаются они только размерами, конфигурация и набор элементов у них примерно одинаковые, в ОП-2 нужно сварить две лавочки, а ОП-4 подразумевает одну лавочку. Соответственно, они отличаются стоимостью: первый вариант примерно 265 тысяч рублей, второй — 212 тысяч рублей. Цены отражены без применения карбоната и профлиста, если будет карбонат и профлист для защиты от ветра, то цена увеличится до 350 и 280 тысяч рублей соответственно», — отметил Вячеслав Черноус. По его словам, остановочные комплексы должны быть «более антивандальными».

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