4,5 млрд рублей нужно на ремонт здания ТВМИ на Кирова и бывшего военного госпиталя

Спикер Думы Томска Чингис Акатаев на собрании пояснил, почему областные власти не открывают лечебные учреждения для борьбы с коронавирусом в здании ТВМИ и бывшего военного госпиталя. По его словам, помещениям необходим серьезный ремонт, а денег на это нет.

Он добавил, что к зданиям медучреждений выдвигаются повышенные требования. А для оказания медицинских услуг необходимо получить соответствующую лицензию. На вопрос депутатов о смягчении требований на период пандемии Акатаев заметил, что это вопрос федерации и его нужно поднимать в Госдуме.

«Цена вопроса. На ремонт бывшего военного госпиталя на Сибирской необходимо 1,4 млрд рублей. На ремонт здания ТВМИ на Кирова, 49 — 3 млрд рублей», — сказал Чингис Акатаев.

До революции здание на Кирова, 49 принадлежало женскому епархиальному училищу. С середины XX века в этих помещениях располагались образовательные учреждения Минобороны, в 1990-х годах там разместился ТВМИ. В 2010 году по решению Минобороны институт был ликвидирован.





В 2015 году в зданиях бывшего ТВМИ произошли пожары. Так здание на Кирова, 49 осталось без кровли. На зиму комплекс законсервировали. Депутаты городской Думы написали открытое письмо губернатору Томской области Сергею Жвачкину с просьбой провести капитальный ремонт, однако сгоревшую крышу так и не восстановили из-за отсутствия денег.





Позднее власти города объявили, что на Кирова, 49 появится школа на 1100 ученических мест. По оценкам заммэра Цымбалюка, на капремонт понадобится 600 млн рублей, а в целом на строительство школы — до миллиарда рублей. При этом РПЦ заявило, что претендует на это здание, так как до революции оно принадлежало женскому епархиальному училищу, однако стороны смогли достигнуть компромисса.





В мае 2017 года стало известно, что власти Томска отказались от планов строить школу в здании на Кирова. По словам мэра Томска, это решение было принято из-за возникших проблем, в том числе с РПЦ. Власти города планировали разместить там культурное учреждение.