44 млрд долгов: Томская область находится в «красной зоне» бюджетного кризиса

По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Томская область и еще как минимум восемь регионов, находятся в «красной зоне» по отношению долговой нагрузки к уровню собственных доходов. Ситуация осложняется тем, что суммы поддержки из федерального центра по сравнению с 2020-м годом сократились, а ставки по займам — возросли. В Минфине уверяют, что не оставят регионы один на один со сложностями и уже предприняли предупреждающие шаги.

По данным обладминистрации, размер госдолга Томской области на 1 марта 2021 года составляет 44,27 миллиарда рублей . По отношению к собственным доходам бюджета по итогам 2020 года госдолг Томской области составлял 93% (в 2019 году – 66%). Это значит, что Томская область находится на пороге бюджетного кризиса. По методологии ЦМАКП опасным уровнем считается, когда отношение долговой нагрузки к уровню собственных доходов превышает отметку в 84%.

«Впрочем, вероятность дефолтов в прямом смысле слова близка к нулю — таких прецедентов в истории России в принципе не было», отметил автор доклада, ведущий эксперт ЦМАКП Роман Волков. Но он полагает, что в некоторых регионах запуск процедуры финансового оздоровления вполне возможен.

Напомним, что по итогам мартовских корректировок доходы областного бюджета на 2021 год должны составить 83 миллиарда рублей (в том числе налоговые и неналоговые доходы – 58 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – 25 миллиардов). Расходы – 88,8 миллиарда рублей, дефицит – 5,8 миллиарда рублей.





На обслуживание госдолга Администрация Томской области тратит более 3 миллиардов рублей в год.