430 обманутых дольщиков получили свои квартиры в Томске за 2019 год

Замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто назвал 2019 год успешным в плане решения проблем обманутых дольщиков. За этот год удалось ввести три долгостроя, в свои квартиры смогли заселиться 430 человек.

До этого топтались на месте — вводили один объект, а за прошедший год три, — рассказал Паршуто журналистам на пресс-конференции. — Ввели за 2019 год Кедровую, 34, Нефтяную, 15 и третий этап Нижнего, 47. Если говорить о планах, то по решению губернатора будет создан специальный центр, который будет привлекать федеральные деньги. До этого восемь лет проблему решал «Томскстройзаказчик.

Паршуто добавил, что в 2020 году будут вестись работы по дому в переулке Нижнем, 49. В данный момент строится долгострой на Сибирской и идут переговоры о достройке дома на Источной, 41. Полностью решить вопрос с проблемными долгостроями власти Томской области надеются до конца 2021 года.





«Мечтала о том, что скоро буду публиковать посты, именно, такого содержания и вот, — написала в соцсетях дольщица Ирина Крайсман. — Начались активные строительные работы на нашем многострадальном объекте. Появилась определенность по субсидии для достройки. Заключен новый договор аренды земельного участка. Сейчас на площадке выполняются работы по монтажу навесного фасада, уже выполнены отверстия под стояки отопления. Подписан очередной план мероприятий по достройке. Скорее всего, уже в феврале будет ясность по достройке первых двух подъездов. Но, в любом случае, это должно случиться в 2020. Я искренне благодарю за помощь, за сотрудничество, за поддержку Т.В. Соломатину, депутата Госдумы от Томской области, Е.В. Паршуто, зам.губернатора Томской области, Следственный комитет РФ и его настоящих следователей».





С 2011 года в Томске проблемными признали 28 домов, находящихся в долевом строительстве, из них 21 ввели в эксплуатацию к концу 2015 года. На решение проблемы обманутых дольщиков из облбюджета выделили больше миллиарда рублей субсидий.



В феврале 2019 года Генпрокуратура выявила нарушения в работе томских властей по вопросу обманутых дольщиков. Также в Томске неоднократно проходили акции «Бездомного полка», на которых критиковалась работа властей по вопросам достройки долгостроев.





Власти региона заявляли, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию несколько проблемных домов. В июле, спустя шесть лет, сдали долгострой на Кедровой, 34. Также планировалось достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47, на улице Большой Подгорной, 46, на улице Нефтяной, 15 и Нефтяной, 5. Три дома из этого списка достроить удалось.



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