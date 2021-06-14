43-летняя женщина пострадала при пожаре в жилом доме в Шегарском районе

43-летняя женщина пострадала при пожаре в деревне Балашовка Шегарского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области.
Вечером 13 июня загорелся брусовой жилой дом 6х6 метров в деревне Балашовка Шегарского района. Вплотную к дому был пристроен крытый двор 10х15 метров каркасного типа. Под его крышей — бревенчатая баня 3х3 метра. На момент прибытия первого подразделения горели жилой дом и крытый двор.
По информации МЧС, в результате пожара обгорела крыша дома, стены внутри и снаружи, пострадал крытый двор и баня.
Общая площадь пожара составила 186 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
К тушению пожара привлекались три единицы техники и восемь человек.
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