42 новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

Из заболевших COVID-19 за сутки 36 человек не имеют симптомов заболевания, у четырех признаки ОРВИ, у двоих пневмония.

За сутки в Томской области подтвердили 42 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 15 человек, умерших за сутки нет.

С начала пандемии общее число заболевших в Томской области достигло 5748 человек, выздоровели 4711 пациентов. 69 человек скончались.





По данным федерального штаба, Томская, Кемеровская, Иркутская области и Республика Алтай находятся на первом этапе снятия эпидемиологических ограничений. На второй этап перешли Республика Тыва, Новосибирская и Омская области, Алтайский край. На третьем — Красноярский край и Республика Хакасия.





В Томской области до 30 сентября продлили режим повышенной готовности. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия в закрытых помещениях, не работают кинотеатры, театры, в транспорте и общественных местах действует масочный режим.





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