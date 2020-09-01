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01 сентября,
2020
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42 новых случая заболевания коронавирусом подтвердили в Томской области

ТВ2
ТВ2
31 минута назад

За сутки в Томской области подтвердили 42 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 15 человек, умерших за сутки нет. 


Из заболевших COVID-19 за сутки 36 человек не имеют симптомов заболевания, у четырех признаки ОРВИ, у двоих пневмония.

С начала пандемии общее число заболевших в Томской области достигло 5748 человек, выздоровели 4711 пациентов. 69 человек скончались.


По данным федерального штаба, Томская, Кемеровская, Иркутская области и Республика Алтай находятся на первом этапе снятия эпидемиологических ограничений. На второй этап перешли Республика Тыва, Новосибирская и Омская области, Алтайский край. На третьем — Красноярский край и Республика Хакасия.


В Томской области до 30 сентября продлили режим повышенной готовности. По-прежнему остаются под запретом массовые мероприятия в закрытых помещениях, не работают кинотеатры, театры, в транспорте и общественных местах действует масочный режим. 


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