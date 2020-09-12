42 млн рублей выделили из бюджета Томской области на проект новых очистных для Северска

Проблема новых очистных сооружений в Северске – одна из самых острых для закрытого города. Пришло время ее решать, – подчеркнул Жвачкин. – Северск должен получить новые очистные с полной биологической очисткой. Администрация ЗАТО во главе с Николаем Диденко провела большую работу по проектному обоснованию, но, конечно, один город с этой проблемой не справится. Поэтому область подставляет плечо северчанам и берет на себя львиную часть затрат на разработку ПСД.

При этом конкурс на создание проекта новых очистных губернатор поручил провести главе Северска уже в этом году.





Напомним, летом 2018 года в Томске стояла ужасная вонь. Сибирскую аграрную группу обвинили в том, что ее подконтрольное предприятие «Промпереработка» неправильно утилизировало животноводческие отходы и именно это стало причиной неприятных запахов в Томске. В ответ на это компания запустила проект «Найди источник запаха» и создала карту всех возможных источников зловоний. Северск на этой карте тоже был отмечен.



В 2020 году прокурор Томской области провел проверку по сообщениям о ненадлежащей работе очистных сооружений в Северске. Как рассказал ТВ2 эколог Сергей Жабин, проблема ненадлежащей работы северских очистных стоит с момента остановки атомных реакторов, но решения ей не нашли. Как член общественной палаты, Жабин предлагал привлечь к строительству новых очистных деньги нацпроектов, но оказалось, что сделать это нельзя по закону.





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