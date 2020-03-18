42 квартиры вместо 152: мэрия Томска не смогла обеспечить сирот жильем

Согласно решениям суда мэрия в 2019 году должна была купить 152 квартиры для детей-сирот. На эти цели было выделено 245,35 млн рублей. В течение года купить получилось 42 квартиры, на их покупку потратили 50,4 млн рублей, говорится в отчете мэра за 2019 год.

В целом за 2019 год администрация купила 73 квартиры. Еще 31 квартира приобретена в рамках госпрограммы, на их покупку потратили 63,65 млн рублей.





При этом мэрия планировала закупить 150 квартир. Согласно условиям, 35 жилых помещений должны были быть площадью не менее 33 кв. метров и стоимостью не выше 1,8 млн рублей, 112 однокомнатных квартир — площадью 25 кв. м, стоимостью до 1,5 млн рублей. Однако подходящих под эти параметры вариантов на рынке жилья оказалось недостаточно.





В 2020 году мэрия планирует купить 31 квартиру за счет средств из областного бюджета. Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на конец 2019 года включал 680 человек. Право получить квартиру на конец 2019 года имели 367 человек.