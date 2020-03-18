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18 марта,
2020
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42 квартиры вместо 152: мэрия Томска не смогла обеспечить сирот жильем

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Согласно решениям суда мэрия в 2019 году должна была купить 152 квартиры для детей-сирот. На эти цели было выделено 245,35 млн рублей. В течение года купить получилось 42 квартиры, на их покупку потратили 50,4 млн рублей, говорится в отчете мэра за 2019 год. 

В целом за 2019 год администрация купила 73 квартиры. Еще 31 квартира приобретена в рамках госпрограммы, на их покупку потратили 63,65 млн рублей.


При этом мэрия планировала закупить 150 квартир. Согласно условиям, 35 жилых помещений должны были быть площадью не менее 33 кв. метров и стоимостью не выше 1,8 млн рублей, 112 однокомнатных квартир — площадью 25 кв. м, стоимостью до 1,5 млн рублей. Однако подходящих под эти параметры вариантов на рынке жилья оказалось недостаточно. 


В 2020 году мэрия планирует купить 31 квартиру за счет средств из областного бюджета. Список детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа на конец 2019 года включал 680 человек. Право получить квартиру на конец 2019 года имели 367 человек. 

Общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Томска, на конец 2019 года составляет 1429 человек. Это на 14 детей меньше, чем в 2018 году. 


За 2019 год усыновили 16 детей, 275 детей находятся под опекой. Для сравнения: в 2018 году усыновили 23 ребенка, под опекой находились 269.


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