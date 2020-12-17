42 Деда Мороза: как «Обыкновенное чудо» дарит подарки своим подопечным

Светлана Григорьева рассказала, что однажды на встрече со спикером областной Законодательной Думы Оксаной Козловской задумали провести совместную акцию «Елка исполнения желаний». Предложили всем депутатам поздравить самых маленьких подопечных фонда. И все согласились. Был составлен список: 42 депутата — 42 подарка. В акции захотели принять участие все депутаты.







«И эта акция хороша тем, что каждый ребенок или его мама (часто малыш не может говорить в силу заболевания) могли выбрать подарок, который действительно будет полезным, — сказала Светлана Григорьева. — Например, в списке подарков есть ортопедическая подушка, которую подарили нашему подопечному двухлетнему Дане Винтизенко. Он один из самых маленьких детей, рожденных в Томской области - его вес составлял всего 460 граммов. Врачи его выходили. И недавно, благодаря реабилитации и помощи фонда, Даня встал на ножки и начал ходить. Ему не нужны были игрушки, ему нужна была именно эта подушка, достаточно дорогостоящая для многодетной семьи Винтизенко, у них растет шесть ребятишек. Другой нашей подопечной Вилене Валиевой с синдромом Ангельмана из Стрежевого, которая любит рисовать, подарен мольберт. Детям с аутизмом приобреталось много развивающих игр и конструкторов, которые необходимы для коррекции заболевания. Вот я смотрю и вижу в списке подарков портативную колонку. Казалось бы, зачем портативная колонка ребенку с ДЦП? А она нужна, потому что ребенок на реабилитации в центре отлично выполняет упражнения, когда играют любимые мелодии. И колонку возьмут с собой. Суть нашей работы — оказывать качественную и нужную помощь, в том числе и на праздниках».

