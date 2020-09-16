42 человека на место: в ТГУ рекордный конкурс на зарубежное регионоведение

«Это десятый, юбилейный набор студентов, и конкурс на бюджетные места у нас традиционно высокий. В прошлом году было подано 37 заявлений на одно место, в этом – 42. Кроме того, многие поступают на платной основе, и они тоже приходят с хорошими баллами – суммарно в районе 240-250, — комментирует руководитель образовательной программы, доцент кафедры мировой политики факультета исторических и политических наук ТГУ Артем Данков. — Я думаю, что востребованность программы связана с тем, что в последние годы интерес к странам Восточной Азии растет, причем не только в области бизнеса, но и в сфере моды, музыки, культуры в целом. Сейчас все больше абитуриентов, которые с 13-14 лет интересуются культурой и историей Китая, Кореи и Японии, они учат языки, ходят к нам на подготовительные курсы, и выбирают специальность целенаправленно – это объясняет высокий проходной балл».





В рамках программы студенты изучают два языка — английский и на выбор: китайский или корейский. В конце второго курса начинается блок страноведческих дисциплин, и студент начинает изучать историю страны, язык которой выбрал, политическую систему, экономику, культуру, основы делового и бизнес-этикета, а также особенности политики в сфере экологии. Помимо языковых и страноведческих дисциплин студенты изучают регион в целом – общественно-политическую систему или экономику, по их выбору.





«Есть два основных направления, где могут работать студенты, — говорит Данков. — Первое – это компании, выходящие на зарубежные рынки, например, «Элком+» или «ВЭД Агент». Это быстрорастущий сейчас сегмент рынка труда, поскольку всё больше компаний и организаций начинают работать со странами Восточной Азии. В первую очередь, в сфере экспорта – продукты питания, технологии, образовательные услуги. Как правило, выпускники начинают как переводчики, а затем могут работать как менеджеры или руководители бизнес-проектов, связанных с выводом того или иного продукта на азиатский рынок. Второе направление – международные отделы различных государственных организаций, например, региональные администрации, международные отделы вузов Томска и других городов. Там они работают в качестве аналитиков и экспертов, которые обеспечивают сопровождение международных проектов, а также трудятся в составе протокольных групп, которые сопровождают крупные международные мероприятия. Например, визит посла Китая в Томск в 2018 году организовывали и сопровождали наши выпускники».